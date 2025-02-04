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В Приморье китайский пассажирский автобус сбил ребенка

В Приморье китайский пассажирский автобус сбил ребенка

В Приморье устанавливаются обстоятельства ДТП с участием китайского пассажирского автобуса, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщает PRIMRPESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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