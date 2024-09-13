Форвард «Амура» Шевченко о зарплатах: «В НХЛ, лучшей лиге мира, все открыто. Чем выше зарплата, тем больше спрос, если будет неудачный отрезок – тебя моментально начнут тюкать»

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард «Амура» получает 50 миллионов рублей в год. – Как относитесь к тому, что сейчас зарплаты хоккеистов в России моментально утекают в прессу и становятся достоянием общественности? – Не хочется считать чужие деньги, но если стремимся быть как в лучшей лиге мира, то в ней все открыто.