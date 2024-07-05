Встреча с союзником и новые промышленные достижения: чего ждать россиянам на следующей неделе

Несмотря на пик летнего сезона, в России наступает период деловой активности: если на уходящей неделе Владимир Путин поучаствовал в саммите ШОС и принял в Кремле премьера Венгрии Орбана, то на следующей в Москву прилетит Нарендра Моди – вновь избранный премьер Индии.