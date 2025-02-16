В Беларусь привезли новую Lada Aura: ожидаемые цены

Портал Av.by поделился фотографиями флагмана АвтоВАЗа около дилерского центра в Минске. По данным издания, в Беларуси бизнес-седан будет доступен для заказа в конце февраля или в начале марта по цене около 75-80 тысяч местных рублей (эквивалент 2,09-2,23 миллиона российских рублей).
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