В Беларусь привезли новую Lada Aura: ожидаемые цены

Портал Av.by поделился фотографиями флагмана АвтоВАЗа около дилерского центра в Минске. По данным издания, в Беларуси бизнес-седан будет доступен для заказа в конце февраля или в начале марта по цене около 75-80 тысяч местных рублей (эквивалент 2,09-2,23 миллиона российских рублей).