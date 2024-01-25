Каким должен быть идеальный мэр: Новосибирцы высказали своё мнение

Почти все проголосовавшие новосибирцы единодушно попросили следить за чистотой на улицах. После ухода с должности Анатолия Локтя у местных жителей появилась возможность составить "портрет" идеального градоначальника.
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