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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Национальный съезд Республиканской партии (с 15 по 18 июля проходит в Милуоки, городе-миллионнике в штате Висконсин) выдвинул семидесятивосьмилетнего Дональда Джона Трампа кандидатом в президенты на намеченных на 5 ноября американских выборах.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Интерено укро нацики опредилили  Вэнса на Миротворец?
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9 час.

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