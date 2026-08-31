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Татар-информ

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В Татарстане детям бойцов СВО подарили школьные принадлежности

В Татарстане детям бойцов СВО подарили школьные принадлежности

Комитет семей воинов Отечества РТ принял участие во всероссийской акции КСВО «Собери ребенка в школу!» и при поддержке благотворительного фонда «Лига добрых людей» организовал праздничное мероприятие для детей участников СВО.

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