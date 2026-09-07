Карл III приказал относиться к принцу Гарри и Меган Маркл как к "частным лицам"

Король Великобритании Карл III разъяснил статус принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их возвращения в Великобританию.
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