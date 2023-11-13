Обыкновенный расизм: "Слишком белые" фермы ЮАР могут лишиться экспорта в ЕС и Великобританию

Южноафриканские фермы, считающиеся "слишком белыми", больше не смогут экспортировать свою продукцию в Великобританию и ЕС, сообщила выходящая в Йоханнесбурге газета City Press со ссылкой на "Правительственный вестник".
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