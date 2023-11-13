Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    БРАВО!!!!Василий Ливанов р...
  • Вера Касьянова
    Вот как...и хочется и колется... матершинник...что ты умного можешь дать нашей молодежи...Моргенштерн* треб...
  • Россиянин
    Еврейке прилетело.Риши Сунак устрои...

Обыкновенный расизм: "Слишком белые" фермы ЮАР могут лишиться экспорта в ЕС и Великобританию

Обыкновенный расизм: "Слишком белые" фермы ЮАР могут лишиться экспорта в ЕС и Великобританию

Южноафриканские фермы, считающиеся "слишком белыми", больше не смогут экспортировать свою продукцию в Великобританию и ЕС, сообщила выходящая в Йоханнесбурге газета City Press со ссылкой на "Правительственный вестник".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх