Марков: сделка по металлам имеет очень непонятные перспективы для США

Сделка по добыче редкоземельных металлов между Украиной и США имеет очень непонятные перспективы получения прибыли, американский лидер Дональд Трамп может использовать ее для объяснения, почему он не прекратил финансирование Украины.
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