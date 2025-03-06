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Марков: сделка по металлам имеет очень непонятные перспективы для США

Марков: сделка по металлам имеет очень непонятные перспективы для США

Сделка по добыче редкоземельных металлов между Украиной и США имеет очень непонятные перспективы получения прибыли, американский лидер Дональд Трамп может использовать ее для объяснения, почему он не прекратил финансирование Украины.

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