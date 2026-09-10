Гонщик из Удмуртии победил на Спартакиаде народов России по маунтинбайку

Миасс. Челябинская область. 10 сентября в Миассе прошли соревнования Спартакиады народов России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.
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