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Путин в шутку назвал Блинкена "нашим человеком" из-за архивных документов

Президент России Владимир Путин в качестве шутки назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "нашим человеком" из-за архивных документов, свидетельствующих, что прадед дипломата был выходцем из Российской империи, а также слов самого политика.

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