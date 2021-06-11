Уссурийца приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство

Уссурийский суд приговорил местного жителя к 10 годам заключения в колонии строго режима. Мужчина зарезал приятеля ножом во время распития алкоголя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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