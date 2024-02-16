Суд оштрафовал тамбовчанина на 663 тысячи рублей за "отмывание наркотических" биткоинов

Советский районный суд Тамбова рассмотрел накануне гражданское дело по иску прокурора Тамбовской области к местному жителю о взыскании в бюджет Российской Федерации денег, полученных в качестве преступного дохода в результате совершения преступления, предусмотренного часть 1 статьи 174.