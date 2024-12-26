Разработчики Assetto Corsa Evo подтвердили, с каким контентом игра выйдет на старт р...

Разработчики Assetto Corsa Evo подтвердили, с каким контентом игра выйдет на старт раннего доступа и чего ждать от полноценного релизаИздательство 505 Games и разработчики из итальянской студии Kunos Simulazioni поделились подробностями своего гоночного симулятора Assetto Corsa Evo перед уже скорым запуском раннего доступа.