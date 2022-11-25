В Тульском УФНС рассказали, что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря

Уже совсем скоро закончится срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Тульская служба новостей поговорила с заместителем руководителя регионального УФНС России Марком Антоновым и узнала, что будет если не заплатить налоги до 1 декабря.
Уже совсем скоро закончится срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Тульская служба новостей поговорила с заместителем руководителя регионального УФНС России Марком Антоновым и узнала, что будет если не заплатить налоги до 1 декабря.
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