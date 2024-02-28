«Как будто преступление»: как США узнали о встрече Карлсона со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон уверен, что американское правительство следит за ним. Власти США, по его словам, так и смогли узнать о встрече в России с экс-сотрудником спецслужб Штатов Эдвардом Сноуденом.
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