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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» интересуется Фримпонгом из «Байера» и Кнауффом из «Айнтрахта»

Английскому клубу интересны Джереми Фримпонг из «Байера» и Ансгар Кнауфф из «Айнтрахта», об этом сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

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