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Zero Hedge

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New York Becomes First State To Enact One Year Ban On New Data Centers

New York Becomes First State To Enact One Year Ban On New Data Centers

New York Becomes First State To Enact One Year Ban On New Data Centers The blowback against data centers escalated this morning, when New York became first state in the nation to enact a moratorium on data centers, pausing construction on new facilities for one year.

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