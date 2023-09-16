Мужчина изучал цены на квартиры и нашел в России город, где жилье стоит 30 тысяч рублей. Смотрим как оно устроено

Мужчина искал квартиру в отдаленных регионах России, далеко от центральных областей. Он использовал фильтр по цене на специализированном сайте по недвижимости и, как оказалось, у него появилась возможность приобрести квартиру за всего 30 тысяч рублей на Севере страны – и это цена продажи, а не аренды.