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Мужчина изучал цены на квартиры и нашел в России город, где жилье стоит 30 тысяч рублей. Смотрим как оно устроено

Мужчина изучал цены на квартиры и нашел в России город, где жилье стоит 30 тысяч рублей. Смотрим как оно устроено

Мужчина искал квартиру в отдаленных регионах России, далеко от центральных областей. Он использовал фильтр по цене на специализированном сайте по недвижимости и, как оказалось, у него появилась возможность приобрести квартиру за всего 30 тысяч рублей на Севере страны – и это цена продажи, а не аренды.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
А стоимость овощей-фруктов с добавлением ноля к нашей центральнороссийской магазинной стоимости!
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11 час.
Lora Некрасова
И ещё там огромное количество комаров, мошек и оводов. А овод - это страшный летучий зверь. Если укусит, последствия будут очень неприятные.
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11 час.
лл
лина любимцева
ПОДОЗРИТЕЛЬНО дешевые квартиры. Может, зимой нет отопления?
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9 час.

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