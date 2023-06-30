На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия и ярый критик режима Зеленского Марджори Тейлор Грин в очередной раз «точно указала то место, которое он «занимает под солнцем»: «Почему-то всё становится на свои места, когда говорит актёр, который ежедневно носит армейскую зелёную форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию».