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Положение ВСУ ухудшается. Главком Драпатый получил тяжелое наследие

Положение ВСУ ухудшается. Главком Драпатый получил тяжелое наследие

Михаил Драпатый стал широко известен на родине еще в 2014 году, когда его бронемашина первой прорвала пророссийские баррикады в Мариуполе (одно из событий времен карательной операции ВСУ против Донбасса, не признавшего последствия государственного переворота в Киеве — прим.

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