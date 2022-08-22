Телеканал RTVI

258 подписчиков

Зеленский предупредил об отказе от переговоров с Россией в случае «судилища» над пленными в Мариуполе

Зеленский предупредил об отказе от переговоров с Россией в случае «судилища» над пленными в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев наотрез откажется от переговоров с Москвой, если в Мариуполе устроят суд на украинскими военнопленными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх