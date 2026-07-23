Поставки пошли, лимиты растут: Володин заявил об улучшении ситуации с топливом

Бензин и дизель в регионах — ситуация реально меняется, и это видно невооруженным глазом. Еще пару месяцев назад мы писали о дефиците топлива на АЗС в южных областях, фермеры били тревогу из-за срыва уборочной, а трейдеры играли в «кто больше поднимет цену».