В Хабаровском крае введут единовременные выплаты для студенток-мам

На заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского края депутаты поддержали инициативу о введении единовременных выплат для женщин, обучающихся очно в крае и родивших детей.
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