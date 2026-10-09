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Царьград

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Miu Miu ввели тренд на небрежный маникюр на Неделе моды в Париже

Miu Miu ввели тренд на небрежный маникюр на Неделе моды в Париже

На Неделе моды в Париже бренд Miu Miu представил маникюр с размазанным лаком, который вызвал интерес благодаря нейл-мастеру Nails by Mei.

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