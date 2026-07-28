«Мосволонтер» организует полезные мероприятия для горожан до конца лета

Ресурсный центр «Мосволонтер» приглашает жителей столицы провести оставшуюся часть лета с пользой. До конца августа для горожан подготовили экологические акции, мастер-классы и участие в крупных городских мероприятиях.
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