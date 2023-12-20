2 дня назад 30K прочитали Ранее США выдвигали протесты и даже ультиматумы в адрес России по поводу атомных подводных беспилотников «Посейдон».
Требования США в ООН — «отобрать» у России атомные «Посейдоны»
Комментарии
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Алина Белова
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19 час.
Сергей Евменеев
Один посейдон у калифориии, другой у флориды! Пусть попробуют угадать в каком штате встретятся цунами от них!
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13 час.
Мария ВеселовскаяТомаш
Да вы что, господа!? Неужель задрожали? Так памперсов у вас хватит! ЗАПОМНИТЕ: РОССИЯ НЕ ТА! ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО! ВО ВСЕ ВЕКА ТВЕРДИМ ЖЕ: НЕ ТРОГАЙТЕ РОССИЮ, ГОСПОДА! И С КАКОГО БОЖУНА ОТОБРАТЬ ВАМ У НАМС? ЧТОБ НАМ ДРОЖАТЬ? = ПРАВИЛЬНО! ФИГВАМ-ВАМФИГ!😝
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8 час.
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