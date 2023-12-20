Требования США в ООН — «отобрать» у России атомные «Посейдоны»

Один посейдон у калифориии, другой у флориды! Пусть попробуют угадать в каком штате встретятся цунами от них!

Мария ВеселовскаяТомаш

Да вы что, господа!? Неужель задрожали? Так памперсов у вас хватит! ЗАПОМНИТЕ: РОССИЯ НЕ ТА! ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО! ВО ВСЕ ВЕКА ТВЕРДИМ ЖЕ: НЕ ТРОГАЙТЕ РОССИЮ, ГОСПОДА! И С КАКОГО БОЖУНА ОТОБРАТЬ ВАМ У НАМС? ЧТОБ НАМ ДРОЖАТЬ? = ПРАВИЛЬНО! ФИГВАМ-ВАМФИГ!😝