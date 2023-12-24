Эстонский генерал Террас: Путин готовит Украине сюрприз на Рождество

У российской армии, в отличие от украинской, достаточно сил, чтобы пойти в наступление. Если так и произойдет, это будет рождественским сюрпризом Украине, заявил экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат ЕП, генерал в отставке Рихо Террас.
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