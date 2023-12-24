Эстонский генерал Террас: Путин готовит Украине сюрприз на Рождество

У российской армии, в отличие от украинской, достаточно сил, чтобы пойти в наступление. Если так и произойдет, это будет рождественским сюрпризом Украине, заявил экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат ЕП, генерал в отставке Рихо Террас.