Источник фото: byzantica.ucoz.ru 14 октября 2026: Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году.
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