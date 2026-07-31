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Мусаев о форвардах «Краснодара»: «Кордоба вернется до 10 августа, он восстанавливается в Барселоне. Использовать его вместе с Воробьевым вполне возможно»

Главный тренер «Краснодара»  Мурад Мусаев  сообщил, что нападающий  Джон Кордоба  вернется в клуб до 10 августа.

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