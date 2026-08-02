Парламент Армении открылся скандалом: оппозиция требует ответов

Первое заседание парламента Армении нового созыва началось с претензий оппозиции к властям. Депутаты потребовали объяснить отсутствие Католикоса всех армян Гарегина II на церемонии открытия, а также вновь подняли вопрос уголовного преследования депутата Артура Саркисяна.
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