Студенты колледжа в районе Сокол помогли птицам и белкам обзавестись недвижимостью

Экологическая акция прошла в районе Сокол. Как рассказали в администрации Колледжа сферы услуг №10, студенты и педагоги развесили скворечники и бельчатники на территории около колледжа на улице Панфилова.
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