Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ потерпят поражение в случае прекращения поставок вооружения из США.
Зеленский признал, что Украина проиграет без поставок со стороны США
Комментарии
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Сергей Карабухин
...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около 2 000 000 украинцев…
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13 час.
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... КУ-КУ-Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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13 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так!
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13 час.
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