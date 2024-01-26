Появились кадры применения движением «Хизбалла» против ЦАХАЛ иранского ПТРК Almas с тепловизионно-телевизионной системой наведения

На фото - израильский ПТРК SpikeДля нанесения ударов по военным объектам армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действующее в Ливане радикальное движение «Хизбалла» использует, в том числе, и иранские противотанковые ракетные комплексы.
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