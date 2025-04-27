Британцы раскрыли тайну третьего стула: С кем сидел Зеленский

Стало известно, для кого предназначался третий стул во время встречи в Риме Трампа и Зеленского.Британские таблоиды и западные соцсети несколько дней ломали головы: на видео, опубликованном Белым домом, про встречу в Риме Трампа и Зеленского был явно виден третий стул, который так и остался пустым, а затем был убран.