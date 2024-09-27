Депутат Журова заявила, что Россия простила боснийского новичка ЦСКА Пьянича

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью "РБ Спорт" заявила, что Россия за короткое время сумела перевоспитать боснийского игрока ЦСКА Миралема Пьянича, который осенью 2022 года высказался против проведения товарищеской игры против национальной сборной России.
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