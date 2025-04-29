Президент России отметил и оценил Стратегию экономического развития Иркутска

Президент России Владимир Путин отметил и оценил Стратегию экономического развития Иркутска. Подобного публичного внимания руководства страны едва ли удостаивался ранее какой-либо еще аналогичный документ.
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