Закон и Порядок

135 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКС БАМ
    Принципиально невозможно на Львовском заводе полностью отремонтировать МиГ-29.Россия нанесла уд...
  • Скиф Туран
    Бульбаши, не уберегли парня! Очень жаль!В Минске сообщили...
  • Lehanaizhe
    твой дом-тюрьма, певец ЛевченкоАрестованным за п...

Реакция западных наёмников на ракетный удар по Яворовскому полигону

Реакция западных наёмников на ракетный удар по Яворовскому полигону

На сайте VolunteersForUkraine пользователь spindokto, который утверждал, что поехал волонтёром на Украину, рассказал о том, что находился на базе в Яворове во время удара Некоторые из его постов позже были удалены, но интернет помнит всё.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх