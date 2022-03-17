Реакция западных наёмников на ракетный удар по Яворовскому полигону

На сайте VolunteersForUkraine пользователь spindokto, который утверждал, что поехал волонтёром на Украину, рассказал о том, что находился на базе в Яворове во время удара Некоторые из его постов позже были удалены, но интернет помнит всё.
Популярные статьи
- Доплевались в Россию! Будут работать в Бангладеш! Музыканты, грубо высказывавшиеся о России, лишились контрактов
- Французский наёмник не сдержал слёз после российского удара по Яворовскому полигону
- Ваня Ургант, осудивший свою страну и исчезнувший после этого, вдруг объявился и полагает, что его надо "понять и простить"
Свежие комментарии