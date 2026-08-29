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В Ростове-на-Дону при воздушной атаке повреждены два многоквартирных дома

В Ростове-на-Дону при воздушной атаке повреждены два многоквартирных дома

Два многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате воздушной атаки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, для жителей организованы пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Александр Скрябин 29 августа в своем канале в «Максе».

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