В ГУ МВД России по Ростовской области вручили благодарственные письма работникам банка ВТБ

Руководитель Управлении МВД России по городу Таганрогу полковник полиции Владимир Греков вручил благодарственные письма работникам операционного офиса «Троицкий» ВТБ за их активное участие в предотвращении мошеннических действий.
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