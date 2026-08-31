Уголовное дело по факту аварии с катером возбудили в Актау

В ДП области рассказали, что столкновение катера со скалой произошло 30 августа около 23:00 в акватории Каспийского моря в районе 5А микрорайона.
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