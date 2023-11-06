"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Давайте для начала освежим в памяти несколько важных цифр. Уже после войны наше правительство, на основании исследования, проведённого РАН, оценило потери Советского Союза в Великой Отечественной войне в 26,6 миллиона человек.

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