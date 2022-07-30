Наш потерянный мир

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Вывести товарищей из окружения: истории мужества бойцов Народной милиции ДНР

Вывести товарищей из окружения: истории мужества бойцов Народной милиции ДНР

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины при выполнении боевых задач проявляют отвагу, храбрость и высокий уровень боевой подготовки.

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