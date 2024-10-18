Пентагон применяет людоедские методики военной антропологии к аборигенам островов Океании

На фоне нарастающей конкуренции США и Китая за влияние в Тихоокеанском регионе американцы пустили в ход отработанные в Ираке и Афганистане концепты переформатирования массового сознания местного населения в соответствии с разработанными американскими военными антропологами концептами стратегии Human Terrain System («Система человеческого ландшафта»).