В Архангельске отметили Всероссийский День ходьбы

Мероприятие в рамках всероссийской акции прошло накануне, 12 октября, на базе седьмой школы столицы ПоморьяРазминку для участников мероприятия провели воспитанники школы Олимпийского резерва «Поморье» пловчиха Дарья Борина и перспективный хоккеист Денис Швырков.
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