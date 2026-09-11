Киев просит у ЕС ещё $27 млрд военной помощи, но Европа не готова оплачивать любой украинский счёт

Киев запрашивает у ЕС еще примерно $27 млрд до конца года, но европейские чиновники в частном порядке предупреждают, что денег на все потребности Украины может не хватить.
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