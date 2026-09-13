«Дайте мне ручку и листок!» Макс Ферстапппен забраковал трассу Ф1 в Мадриде

«Дайте мне ручку и листок!» Макс Ферстапппен забраковал трассу Ф1 в МадридеGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен считает, что новую трассу Мадринг можно было сделать интереснее.
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