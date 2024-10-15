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Царьград

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"Русских снова выбили из Селидово": Котёл сужается. Потерян главный плацдарм для контрнаступа

"Русских снова выбили из Селидово": Котёл сужается. Потерян главный плацдарм для контрнаступа

Русская армия стремительно продвигается на Восточном и Северном фронтах. Сразу на нескольких направлениях наши бойцы имеют успехи - даже там, где ранее казалось, что наступление остановилось.

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