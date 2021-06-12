«Друзья интересовались противоположным полом, а я влюблялась как в мужчин, так и женщин». Эмбер Гленн призналась в нетрадиционной ориентации

Американская фигуристка Эмбер Гленн призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. «Когда мне было 16 лет, мои друзья и товарищи по тренировкам интересовались противоположным полом, а я влюблялась как в мужчин, так и женщин.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии